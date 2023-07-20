Голиевцева (Голиевцева) хххххххххх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Галиевцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Галиевцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Аркадий
Отец ребёнка: Галиевцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Галиевцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голиевцева Ефросинья
Отец ребёнка: Галиевцев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиевцев Семен
Смерть
Неизвестно