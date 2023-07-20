Голиевцева (Голиевцева) хххххххххх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиевцева (Голиевцева) хххххххххх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Галиевцев Семен

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Галиевцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Аркадий

Отец ребёнка: Галиевцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Галиевцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голиевцева Ефросинья

Отец ребёнка: Галиевцев Семен

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиевцев Семен

Смерть
Неизвестно
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