(Дробниченко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дробниченко) Валентина

(Дробниченко) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дробниченко Иосиф Яковлевич

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: не указан

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