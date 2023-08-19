Косарькова (Григорьева) Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарькова (Григорьева) Евдокия Прокофьевна

Косарькова (Григорьева) Евдокия Прокофьевна

Место рождения

Слобода, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.03.1907

Дата смерти

02.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: Григорьев Прокофий Ефремович

Мать: Григорьева Евдокия Ефимовна

Слобода, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1931

Сын: Косарьков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.05.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close