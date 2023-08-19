Косарькова (Григорьева) Евдокия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1907
Дата смерти02.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907
Рождение ребёнка
07.09.1931
Сын: Косарьков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Косарьков Петр Васильевич
Смерть
02.05.1983