Арбузова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
30.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмуляев Алексей Владимирович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край