Арбузова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.04.2014

Муж: Шмуляев Алексей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмуляев Алексей Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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