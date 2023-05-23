Барабанщиков Герман Федорович
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рождения1910
Дата смерти?.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.06.1965