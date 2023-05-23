Барабанщиков Герман Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанщиков Герман Федорович

Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.06.1965
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