Трофимова Анисия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Анисия Трофимовна

Трофимова Анисия Трофимовна

avatar

Место рождения

Малое Князь-Теняково, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

03.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: Обреев Трофим

Мать: Кукамай

Малое Князь-Теняково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1937

Сын: Карзаков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Карзаков Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1946

Дочь: Никифорова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1950

Сын: Алексеев Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1952

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1955

Сын: Иванов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1957

Сын: Иванов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Смерть
03.01.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close