Орлов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Орлов Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Орлов Василий
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Орлов Константин
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Смирнова Мария
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
1942