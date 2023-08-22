Орлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Орлов Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Орлов Василий

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Сын: Орлов Константин

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Смирнова Мария

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
1942
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