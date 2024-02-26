Сизов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сизов Петр

Мать: не указана

Смерть
1963
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