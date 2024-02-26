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Сизов Федор Петрович
Сизов Федор Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Сизов Петр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
аР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Сизов Петр
Мать: не указана
Смерть
1963
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