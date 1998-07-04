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Кузовёнкова Надежда Николаевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1998

Отец: Кузовёнков Николай

Мать: Кузовёнкова Галина Петровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.2015 по ?.06.2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат. Окончила университет с... Показать все
Место жительства
С 2015
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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