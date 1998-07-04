Кузовёнкова Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1998
Отец: Кузовёнков Николай
Образование
С ?.09.2015 по ?.06.2019
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат. Окончила университет с... Показать все
Место жительства
С 2015