Усманов Минивар Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Минивар Хакимович

Место рождения

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Хаким Нагимович

Мать: Усманова Миниямал

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рушания Мухаметзяновна

Рождение ребёнка
29.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рушания Мухаметзяновна

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рушания Мухаметзяновна

Смерть
Неизвестно
д.Атиково, Бурзянский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Атиково, Бурзянский район, РБ, РФ
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