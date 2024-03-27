Усманов Минивар Хакимович
Место рожденияс.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Хаким Нагимович
Мать: Усманова Миниямал
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.07.1960
Рождение ребёнка
29.08.1962
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1965
Смерть
Неизвестно
д.Атиково, Бурзянский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Атиково, Бурзянский район, РБ, РФ