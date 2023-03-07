Костинова (Мазахова) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова (Мазахова) Варвара Ефимовна

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Место рождения

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Костинов Тимофей Анисифорович

Отец ребёнка: Костинов Анисифор Антонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Анисифор Антонович

Смерть
Неизвестно
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