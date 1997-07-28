Удович (Назаренко) Алла Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удович (Назаренко) Алла Исаевна

Место рождения

Токмак, Киргизская ССР

Дата рождения

08.10.1948

Дата смерти

28.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1948

Отец: Назаренко Исай

Мать: Назаренко Варвара Герасимовна

Токмак, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
18.09.1963

Дочь: Дружкова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Удовик Иван Николаевич

Чкаловск, Таджикская сср
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удович Иван

Смерть
28.07.1997
Чкаловск, Таджикская ССР
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