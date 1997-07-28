Удович (Назаренко) Алла Исаевна
Место рожденияТокмак, Киргизская ССР
Дата рождения08.10.1948
Дата смерти28.07.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1948
Отец: Назаренко Исай
Токмак, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
18.09.1963
Дочь: Дружкова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Удовик Иван Николаевич
Чкаловск, Таджикская сср
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удович Иван
Смерть
28.07.1997
Чкаловск, Таджикская ССР