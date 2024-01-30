Мартакова (Чуракова) Наталья Васильевна
Место рождениясело Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Дата рождения07.01.1889
Дата смерти12.08.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1889
Отец: Чураков Василий
село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мартаков Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мартаков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
31.08.1919
Сын: Мартаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович
село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
06.04.1928
Дочь: Мартакова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович
Смерть
12.08.1979
Кемерово
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга и коронарнх сосудов