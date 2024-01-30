Мартакова (Чуракова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартакова (Чуракова) Наталья Васильевна

Место рождения

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.

Дата рождения

07.01.1889

Дата смерти

12.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1889

Отец: Чураков Василий

Мать: не указана

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мартаков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мартаков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович

Рождение ребёнка
31.08.1919

Сын: Мартаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
06.04.1928

Дочь: Мартакова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Мартаков Василий Павлович

Смерть
12.08.1979
Кемерово
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга и коронарнх сосудов
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