Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Добычина Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Верхнее Нащёкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Николаева Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно