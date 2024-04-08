Гудкова (Мясникова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1875 ст.
Сын: Гудков Лаврентий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев
Рождение ребёнка
18.08.1885 ст.
Сын: Гудков Андрей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев
Рождение ребёнка
24.02.1888 ст.
Сын: Гудков Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно