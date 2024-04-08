Гудкова (Мясникова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Мясникова) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1875 ст.

Сын: Гудков Лаврентий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1885 ст.

Сын: Гудков Андрей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1888 ст.

Сын: Гудков Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Гудков Евстигней Николаев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Евстигней Николаев

Смерть
Неизвестно
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