Валеева (Аминова) Махтума Гиззатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Аминова) Махтума Гиззатулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1963

Сын: Валеев Манир Растамович

Отец ребёнка: Валеев Растам Хуснуллович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Старое Сляково, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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