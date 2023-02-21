Валеева (Аминова) Махтума Гиззатулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1963
Отец ребёнка: Валеев Растам Хуснуллович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Старое Сляково, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)