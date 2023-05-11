Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна

Место рождения

Кузьмищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.07.1942

Дата смерти

21.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич

Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Виктор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.09.1994
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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