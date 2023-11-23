(Дунаева) Вера Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дунаева) Вера Васильева

(Дунаева) Вера Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1859

Дата смерти

28.06.1859

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1859

Отец: Дунаев Василий Николаев

Мать: Дунаева (Вахрамеева) Надежда Евграфова

Крещение
20.02.1859
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 10. Д. 71. Метрические книги Сретенской церкви г. Ярославля. 1849–1870 гг.Л. 86 об.1859 год.Февраль.17-го рождена, 20-го крещена Вера.Родители: московский мещанин Василий Нико... Показать все
Крещение
20.02.1859
Смерть
28.06.1859

Мы используем куки для улучшения работы сайта.