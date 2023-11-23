(Дунаева) Вера Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1859
Дата смерти28.06.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1859
Крещение
20.02.1859
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 10. Д. 71. Метрические книги Сретенской церкви г. Ярославля. 1849–1870 гг.Л. 86 об.1859 год.Февраль.17-го рождена, 20-го крещена Вера.Родители: московский мещанин Василий Нико... Показать все
Крещение
20.02.1859
Смерть
28.06.1859