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Ориана Елеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Елей

Мать: Уразайдевлет

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Гульзяй Якуповна

Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дебердеев Мустафа Якупов

Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дебердеев Усяин Якупов

Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дебердеев Бикканул Якупов

Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дебердеев Якуп углы

Смерть
Неизвестно
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