Ориана Елеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Елей
Мать: Уразайдевлет
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Гульзяй Якуповна
Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дебердеев Бикканул Якупов
Отец ребёнка: Дебердеев Якуп углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дебердеев Якуп углы
Смерть
Неизвестно