Скворцов Федор Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти23.08.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Скворцов Макар
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Скворцов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Скворцов Николай Федорович
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Скворцов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Полонида Федоровна
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна
Смерть
23.08.1946