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Скворцов Федор Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

23.08.1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Скворцов Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Скворцов Игнат Федорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Скворцов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Скворцов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Скворцов Николай Федорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Скворцов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Полонида Федоровна

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Семен Фёдорович

Мать ребёнка: Скворцова Авдотья Михайловна

Смерть
23.08.1946
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