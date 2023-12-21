Огородова Марья Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Огородова Ирина Осипова
Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Шабалина Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородов Фома Осипов
Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов
Смерть
Неизвестно