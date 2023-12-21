Огородова Марья Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородова Марья Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Огородова Ирина Осипова

Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Шабалина Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Огородов Кирилл Осипов

Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородов Фома Осипов

Отец ребёнка: Огородов Осип Семенов

Смерть
Неизвестно
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