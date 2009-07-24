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Ковбота Петр

Место рождения

село Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области

Дата рождения

10.05.1925

Дата смерти

24.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925

Отец: Ковбота Иван

Мать: Ковбота Федосия

село Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
11.03.1950

Дочь: Пименова Валентина

Мать ребёнка: Ковбота Раиса

село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Артюхова Любовь

Мать ребёнка: Ковбота Раиса

село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
24.07.1955

Сын: Ковбота Владимир

Мать ребёнка: Ковбота Раиса

село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
03.05.1960

Дочь: Барашева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ковбота Раиса

Ковыляевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.07.2009
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Краснохолм
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