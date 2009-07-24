Ковбота Петр
Место рождениясело Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Дата рождения10.05.1925
Дата смерти24.07.2009
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925
Отец: Ковбота Иван
Мать: Ковбота Федосия
село Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Пименова Валентина
Мать ребёнка: Ковбота Раиса
село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Артюхова Любовь
Мать ребёнка: Ковбота Раиса
село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
24.07.1955
Сын: Ковбота Владимир
Мать ребёнка: Ковбота Раиса
село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Барашева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ковбота Раиса
Ковыляевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.07.2009
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Краснохолм