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Халиков Альфир Валимухаммат улы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.07.1950

Дата смерти

04.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Халикова Минхажар Шайдула кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1976

Дочь: Халикова Альфира Альфировна

Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1977

Сын: Халиков Салават Альфирович

Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1980

Дочь: Саттарова Зульфира Альфировна

Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Смерть
04.08.2003
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