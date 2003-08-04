Халиков Альфир Валимухаммат улы
Место рождения
Дата рождения12.07.1950
Дата смерти04.08.2003
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1976
Дочь: Халикова Альфира Альфировна
Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы
Рождение ребёнка
28.09.1977
Сын: Халиков Салават Альфирович
Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы
Рождение ребёнка
30.10.1980
Дочь: Саттарова Зульфира Альфировна
Мать ребёнка: Халикова Надежда/Нажия Сафиулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2003