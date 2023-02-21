Шельпяков Евстрат Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1919
Дата смерти25.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1919
Рождение ребёнка
23.06.1948
Рождение ребёнка
22.06.1952
Рождение ребёнка
29.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1975
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область