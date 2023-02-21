Шельпяков Евстрат Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпяков Евстрат Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1919

Дата смерти

25.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1919

Отец: Шельпяков Спиридон Николаевич

Мать: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шельпякова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шельпякова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
29.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шельпякова Евгения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шельпякова Евгения Павловна

Смерть
25.09.1975
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
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