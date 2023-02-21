Нагуманова Фархи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1932
Дочь: Шайхутдинова Кадрниса
Отец ребёнка: Нагуманов Вильдан
Абалачи, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагуманов Вильдан
Смерть
Неизвестно