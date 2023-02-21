Толстикова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1862 по 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1862 по 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1866 по 1867
Сын: Толстиков Григорий
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1869 по 1870
Сын: Толстиков Кузьма
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1870 по 1871
Сын: Толстиков Николай
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1874 по 1875
Сын: Толстиков Михаил
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886
Дочь: анастасия
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Толстиков Данил
Рождение ребёнка
17.08.1898
Сын: Толстиков Андрей
Отец ребёнка: Толстиков Данил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.04.1901
Сын: Толстиков Иван
Отец ребёнка: Толстиков Данил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Данил
Смерть
Неизвестно