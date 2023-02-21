Толстикова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1862 по 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1840 по 1841 г.р.

Дети

С 1866 по 1867 г.р.
С 1869 по 1870 г.р.
С 1870 по 1871 г.р.
С 1874 по 1875 г.р.
С 1878 по 1879 г.р.
С 1885 по 1886 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1862 по 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1866 по 1867

Сын: Толстиков Григорий

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1869 по 1870

Сын: Толстиков Кузьма

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1870 по 1871

Сын: Толстиков Николай

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1874 по 1875

Сын: Толстиков Михаил

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1885 по 1886

Дочь: анастасия

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
С 1895 по 1896

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Толстиков Данил

Рождение ребёнка
17.08.1898

Сын: Толстиков Андрей

Отец ребёнка: Толстиков Данил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.04.1901

Сын: Толстиков Иван

Отец ребёнка: Толстиков Данил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Данил

Смерть
Неизвестно
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