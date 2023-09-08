Торохов Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торохов Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Торохов Дмитрий

Мать: Торохова Клавдия

Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Торохова Ираида Фёдоровна

Мать ребёнка: Терентьева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торохов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торохова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торохова Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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