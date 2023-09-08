Торохов Фёдор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Торохов Дмитрий
Мать: Торохова Клавдия
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Торохова Ираида Фёдоровна
Мать ребёнка: Терентьева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торохов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торохова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торохова Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно