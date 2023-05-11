Болтрушко (Пуйман) Лидия Леонидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пуйман Леонид Антонович
Мать: Пуйман Татьяна
Рождение ребёнка
26.05.1949
Сын: Пережогин Юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Пережогин Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1963
Дочь: Абузарова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтрушко Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно