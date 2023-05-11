Болтрушко (Пуйман) Лидия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолтрушко (Пуйман) Лидия Леонидовна

Болтрушко (Пуйман) Лидия Леонидовна

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуйман Леонид Антонович

Мать: Пуйман Татьяна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1949

Сын: Пережогин Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Пережогин Геннадий Михайлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1963

Дочь: Абузарова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтрушко Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close