Щукина (Нечаева) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Иван (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Щукина Вера
Отец ребёнка: Щукин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Щукин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Нина
Отец ребёнка: Щукин Федор
Смерть
Неизвестно