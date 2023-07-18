Щукина (Нечаева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Нечаева) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Иван (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Щукина Вера

Отец ребёнка: Щукин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Щукин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Нина

Отец ребёнка: Щукин Федор

Смерть
Неизвестно
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