Бирина (Бирина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Бирина) Анна

Место рождения

Спирино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино
Рождение ребёнка
Около 17.03.1932

Сын: Бирин Леонид

Отец ребёнка: Бирин Вениамин

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Тяжелова Нина

Отец ребёнка: Бирин Вениамин

Рождение ребёнка
23.08.1936

Дочь: Фролова Елена

Отец ребёнка: Бирин Вениамин

Россия,нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1939

Дочь: Щеникова Таисия

Отец ребёнка: Бирин Вениамин

Смерть
Около 1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пруды
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