Бирина (Бирина) Анна
Место рожденияСпирино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Спирино
Рождение ребёнка
Около 17.03.1932
Сын: Бирин Леонид
Отец ребёнка: Бирин Вениамин
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Тяжелова Нина
Отец ребёнка: Бирин Вениамин
Рождение ребёнка
23.08.1936
Дочь: Фролова Елена
Отец ребёнка: Бирин Вениамин
Россия,нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1939
Дочь: Щеникова Таисия
Отец ребёнка: Бирин Вениамин
Смерть
Около 1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пруды