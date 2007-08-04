Богометов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богометов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1957

Дата смерти

04.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.08.2007
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