Терехов Фёдор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1915
Дата смерти18.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Терехова
Рождение ребёнка
1948
Сын: Терехов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Терехова
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
01.09.1952
Снежинск,Russian Federation
Рождение ребёнка
22.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова
Смерть
18.10.1982