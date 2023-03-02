Терехов Фёдор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Фёдор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1915

Дата смерти

18.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
1946

Сын: Терехов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
1948

Сын: Терехов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Рождение ребёнка
01.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Снежинск,Russian Federation
Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова

Смерть
18.10.1982
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