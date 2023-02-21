Калужинова Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.11.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Калужинов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Калужинова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Григорий Алексеевич

Смерть
19.11.1895 ст.
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