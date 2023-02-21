Калужинова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти19.11.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Калужинов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Калужинова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1895 ст.