Волконидина Праскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Волконидов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Волконидин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Волконидин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Волконидин Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно