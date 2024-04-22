Галафеева (Корнилова) Татьяна Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1941
Дата смерти15.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941
Рождение ребёнка
05.02.1961
Дочь: Петреева Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Евгений
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1973
Дочь: Галафеева Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Галафеев Станислав Викторович
Рождение ребёнка
24.12.1976
Сын: Галафеев Сергей Станиславович
Отец ребёнка: Галафеев Станислав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1992