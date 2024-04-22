Галафеева (Корнилова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галафеева (Корнилова) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.07.1941

Дата смерти

15.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941

Отец: Корнилов Геннадий Васильевич

Мать: Корнилова Галина Ивановна

Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.02.1961

Дочь: Петреева Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Евгений

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1973

Дочь: Галафеева Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Галафеев Станислав Викторович

Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.12.1976

Сын: Галафеев Сергей Станиславович

Отец ребёнка: Галафеев Станислав Викторович

Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галафеев Станислав Викторович

Смерть
15.11.1992
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