Титов Виктор
Место рожденияСвободный, Россия
Дата рождения25.12.1951
Дата смерти25.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1951
Отец: Титов Владимир Георгиевич
Мать: Титова Галина
Свободный, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1977
Сын: Титов Денис
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шимановск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.08.2012
Шимановск, Амурская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Шимановск, Амурская обл, Россия