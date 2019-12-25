Титов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Виктор

Титов Виктор

Место рождения

Свободный, Россия

Дата рождения

25.12.1951

Дата смерти

25.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1951

Отец: Титов Владимир Георгиевич

Мать: Титова Галина

Свободный, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1977

Сын: Титов Денис

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шимановск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.08.2012
Шимановск, Амурская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Шимановск, Амурская обл, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close