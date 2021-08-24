Никитина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1965
Дата смерти24.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1984
Дочь: Карач Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
13.10.1985
Дочь: Карач Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
20.10.1987
Дочь: Дудник Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
31.07.1989
Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич
Смерть
24.08.2021