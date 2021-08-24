Никитина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1965

Дата смерти

24.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1965

Отец: Никитин Владимир Семенович

Мать: Никитина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карач Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
31.10.1984

Дочь: Карач Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
13.10.1985

Дочь: Карач Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
20.10.1987

Дочь: Дудник Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
31.07.1989

Сын: Карач Семен Викторович

Отец ребёнка: Карач Виктор Георгиевич

Смерть
24.08.2021

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