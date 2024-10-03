Бирчикова Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирчикова Акулина

Бирчикова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирчиков Алексей

Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Бирчиков Афанасий

Отец ребёнка: Бирчиков Алексей

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.