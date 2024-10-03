Бирчикова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирчиков Алексей
Рождение ребёнка
05.05.1877
Сын: Бирчиков Афанасий
Отец ребёнка: Бирчиков Алексей
Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно