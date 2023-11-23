Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Всильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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