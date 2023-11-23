Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Всильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно