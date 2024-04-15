Роднев Прокопий Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роднев Прокопий Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Роднев Савелий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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