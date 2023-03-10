(Долгих) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Рождение ребёнка
1784

Сын: Черемисинов Игнатей

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Черемисинов Леонтей

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Черемисинов Корнил

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий

Отец ребёнка: Черемисинов Козма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Козма

Смерть
Неизвестно
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