(Долгих) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Рождение ребёнка
1784
Сын: Черемисинов Игнатей
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черемисинов Леонтей
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Рождение ребёнка
1797
Сын: Черемисинов Корнил
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий
Отец ребёнка: Черемисинов Козма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Козма
Смерть
Неизвестно