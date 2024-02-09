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Тюменев Фатех Невматуллович
Тюменев Фатех Невматуллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Пол
Мужской
Отец
Тюменев Невматул
Мать
Тюменева Магира
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Тюменев Невматул
Мать:
Тюменева Магира
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