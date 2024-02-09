Тюменев Фатех Невматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменев Фатех Невматуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тюменев Невматул

Мать: Тюменева Магира

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