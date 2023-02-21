Карп Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Карпова
Мать ребёнка: Ефимья Мартинова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Констатин Карпов
Мать ребёнка: Ефимья Мартинова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Карпова
Мать ребёнка: Ефимья Мартинова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Софья Карпова
Мать ребёнка: Ефимья Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Мартинова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно