Карп Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Карпова

Мать ребёнка: Ефимья Мартинова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Констатин Карпов

Мать ребёнка: Ефимья Мартинова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Карпова

Мать ребёнка: Ефимья Мартинова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Софья Карпова

Мать ребёнка: Ефимья Мартинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Мартинова

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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