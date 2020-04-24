(Евдокимова) Ирина Владимировна
Место рожденияЕкатеринбург, Свердловская обл., Россия
Дата рождения07.04.1954
Дата смерти24.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1954
Отец: Евдокимов Владимир Иванович
Мать: Галина Александровна
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Рождение ребёнка
09.08.1982
Сын: Евдокимов Павел Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
24.04.2020
Кирово-Чепецк, Кировская обл., Россия
Причина смерти: острая серд. недостаточность
Похороны
28.04.2020
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
сект 30, ряд 5, место 8