Акопян Мовсес Апреси — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акопян Мовсес Апреси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акопян Апрес Мовсеси

Мать: Мехрабян Ася

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