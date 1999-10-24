Пендрагон Моргана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендрагон Моргана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999

Отец: Пендрагон Утер

Мать: Ле-Фей Вивиан

Рождение ребёнка
03.11.2021

Дочь: Пендрагон Арина-Эрида

Отец ребёнка: Эмрис Мерлин

Рождение ребёнка
04.08.2022

Сын: Пендрагон Алан-Эльдар

Отец ребёнка: Эмрис Мерлин

Рождение ребёнка
09.04.2024

Дочь: Пендрагон Ирма-Эйри

Отец ребёнка: Эмрис Мерлин

Рождение ребёнка
30.12.2025

Дочь: Пендрагон Алира-Эльфрида

Отец ребёнка: Эмрис Мерлин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмрис Мерлин

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