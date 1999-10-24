Пендрагон Моргана
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999
Отец: Пендрагон Утер
Мать: Ле-Фей Вивиан
Рождение ребёнка
03.11.2021
Дочь: Пендрагон Арина-Эрида
Отец ребёнка: Эмрис Мерлин
Рождение ребёнка
04.08.2022
Отец ребёнка: Эмрис Мерлин
Рождение ребёнка
09.04.2024
Дочь: Пендрагон Ирма-Эйри
Отец ребёнка: Эмрис Мерлин
Рождение ребёнка
30.12.2025
Дочь: Пендрагон Алира-Эльфрида
Отец ребёнка: Эмрис Мерлин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмрис Мерлин