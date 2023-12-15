Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Дмитрий Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
?.02.1927

Сын: Терешкович Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.01.1932

Сын: Терешкович Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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