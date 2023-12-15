Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1927
Сын: Терешкович Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: (Терешкович) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
19.01.1932
Сын: Терешкович Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Терешкович Дмитрий Власович
Смерть
Неизвестно