Колупаев Роман (Ромашко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Роман (Ромашко) Степанов

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Место рождения

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Колупаев Степан (Стенка) Федоров

Мать: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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