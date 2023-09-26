Чернов Сергей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Сергей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1961

Отец: Чернов Станислав

Мать: Чернова Тамара

Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Корыцкая Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Чернова Ольга Рудольфовна

Рождение ребёнка
03.05.1991

Дочь: Чернавских Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Чернова Ольга Рудольфовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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