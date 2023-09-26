Чернов Сергей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1961
Отец: Чернов Станислав
Мать: Чернова Тамара
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Корыцкая Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Чернова Ольга Рудольфовна
Рождение ребёнка
03.05.1991
Дочь: Чернавских Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Чернова Ольга Рудольфовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область