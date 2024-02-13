Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петрова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Петров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно