Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петрова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Петров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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